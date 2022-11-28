Сборная Марокко забила первый гол со штрафного на чемпионате мира в Катаре

Сборная Марокко встречалась во втором туре групповой фазы финальной части чемпионата мира с командой из Бельгии, и во втором тайме африканской команде удалось забить сперва один, а затем и второй мяч. Сборная Марокко довела матч до победы и отомстила бельгийцам за поражение в чемпионате мира 1994 года.

Как оказалось, забитый со штрафного первый гол марокканцев оказался первым забитым с прямого удара со штрафного голом в нынешнем чемпионате мира. Также это был первый гол для марокканцев со штрафного за всю историю участия в чемпионатах мира.

В последнем туре сборной Марокко предстоит сыграть со сборной Канады.