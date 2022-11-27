Эден Азар отказал журналисту в селфи после вопроса о лишнем весе

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с командой Марокко во втором туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

Как сообщает RTL, в ходе пресс-конференции у звездного игрока поинтересовались насчет лишнего веса. Эден ответил, что не имеет лишних килограммов. После этого журналист, задавший неудобный вопрос Азару, захотел сделать совместное фото с игроком, однако бельгиец отказал.

Матч между Бельгией и Марокко пройдет в воскресенье, 27 ноября. Начало запланировано в 16:00 по московскому времени.

В первом туре «красные дьяволы» победили Канаду, а марокканцы расписали мировую с хорватами.