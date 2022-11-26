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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Мартинес рассказал о состоянии Лукаку

26 Ноября 2022 • 17:40 Комментировать
Бельгия
...
Марокко
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Через 22 ч. 3 мин.

Из-за мышечных проблем нападающий Ромелу Лукаку пропустил стартовый матч сборной Бельгии на чемпионате мира против Канады. Фактурный форвард уже возобновил тренировки, но он не сыграет в ближайшем поединке против Марокко. Комментарий насчёт состояния Лукаку дал главный тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес.

«Конечно, Лукаку не выйдет на поле против Марокко. Но он может быть готов», - слова Мартинеса с пресс-конференции приводит La Gazzetta Dello Sport.

Сборная Бельгии проведёт матч второго тура группового этапа чемпионата мира против Марокко в воскресенье, 27 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Ромелу Лукаку Роберто Мартинес
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БЕЛЬГИЯ МАРОККО
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