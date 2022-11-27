Эден Азар: «Хотели оформить выход в 1/8 финала, но столкнулись с очень сильным соперником»

Вингер сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал неожиданное поражение от Марокко.

Бельгийцы так и не смогли взломать оборону соперников, а на 73-й и 92-й минутах пропустили сами.

«Мы очень разочарованы. Мы хотели квалифицироваться в 1/8 финала уже сегодня, но столкнулись с очень качественным соперником, который доставил нам уйму проблем и заслужил комплименты. Теперь нам нужно морально оправиться, восстановить силы и полностью выложиться в матче последнего тура. Мы хотим понять, в чём наша проблема», – заявил на пресс-конференции футболист мадридского «Реала».

1 декабря сборная Бельгии сыграет против Хорватии в поединке третьего тура группового этапа.