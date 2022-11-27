Тренер сборной Марокко: «Зиеш – невероятный игрок»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги отметил вклад Хакима Зиеша в победу над Бельгией.

Футболист «Челси» отметился результативной передачей, принеся своей команде неожиданную победу (2:0) над явным фаворитом встречи.

«Зиеш – невероятный игрок. Многие считают его парнем с трудным характером, но я знаю, что он готов умереть за тренера и команду, когда доверяешь ему и относишься с теплом. У меня нет никаких проблем с Хакимом. Своей игрой он выражает благодарность за оказываемое ему доверие», – отметил после матча Реграги, которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо.

После двух туров группового этапа ЧМ-2022 на счету марокканцев четыре набранных очка.