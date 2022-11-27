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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Лукаку разминается и может выйти на поле в игре с Марокко

27 Ноября 2022 • 16:52 Комментировать
Бельгия
0:2
Марокко
окончен

На днях Ромелу Лукаку начал тренироваться со сборной Бельгии – первый матч на чемпионате мира против Канады форвард пропустил из-за мышечных проблем. Перед игрой против Марокко главный тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес дал понять, что Лукаку вряд ли выйдет на поле. Тем не менее, по ходу первого тайма фактурный нападающий начал процесс разминки около поля. Таким образом, исключать появление Лукаку по ходу игры нельзя.

Отметим, что с начала осени Ромелу Лукаку провёл за «Интер» только два матча в октябре.

Следить за матчем Бельгия – Марокко во всех подробностях можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Ромелу Лукаку
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