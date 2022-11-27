​Странности на ЧМ: В сборной Марокко вратаря заменили после гимна

В матче второго тура группового чемпионата мира между сборными Бельгии и Марокко произошла довольно необычная ситуация. С первых минут в воротах марокканской команды должен был играть Яссин Буну. Он был включён в стартовый состав и вышел на поле, где находился во время исполнения гимна. Впрочем, на позиции вратаря сборной Марокко в итоге действует Моханд Мунир. В протоколе информации о замене нет, то есть перестановка, очевидно, произошла прямо перед стартовым свистком. На это обратил внимание телеграм-канал «Первый спорт».

Следить за развитием событий в матче Бельгия – Марокко можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.