Тренер Марокко Реграги: «Мазрауи всё ещё может сыграть против Бельгии»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги оценил шансы защитника «Баварии» Нуссера Мазрауи принять участие в матче против Бельгии, который состоится в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира.

«Мазрауи всё ещё может сыграть против сборной Бельгии. Я думаю, что он будет с нами, если всё сложится хорошо. Хакими и Саисс испытывают боль, но мы должны идти дальше, ведь это чемпионат мира», – сказал Реграги на пресс-конференции.

Напомним, в первом туре сборная Марокко сыграла вничью с Хорватией. Мазрауи получил травму по ходу того матча и был вынесен с поля на носилках. В случае чего, Нуссер должен быть готов к игре против Канады в третьем туре.