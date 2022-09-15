Тен Хаг: «Рад за Санчо, но он должен прогрессировать дальше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре Джедона Санчо в матче Лиги Европы против «Шерифа» (2:0).

Англичанин стал одним из главных героев встречи, открыв счёт на 17-й минуте после передачи Кристиана Эриксена. Незадолго до перерыва Криштиану Роналду реализовал пенальти, установив на табло окончательный счёт.

«Очень рад за Джедона. Ещё один гол, и с учётом предсезонки на его счету уже довольно много голов. Сейчас он выглядит хорошо, но, думаю, ему следует продолжать прогрессировать, потому что он обладает огромным набором навыков. У него выдающийся потенциал», – отметил тен Хаг после победы своей команды в поединке второго тура Лиги Европы.