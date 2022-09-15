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Лига Европы

Де Хеа назвал задачу «МЮ» на матч с «Шерифом»

 
15 Сентября 2022 • 12:35 Комментировать
Шериф
...
Манчестер Юнайтед
1 12.50 X 6.30 2 1.23
Через 6 ч. 23 мин.

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа дал комментарий в преддверии встречи с молдавским «Шерифом» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Мы настроены исключительно на победу. Хотя понимаем, что предстоит тяжелый матч с «Шерифом». После поражения от «Реала Сосьедад» нам необходимо набирать очки», - передает слова испанского голкипера пресс-служба УЕФА.

Матч «Шериф» - «Манчестер Юнайтед» пройдет в Кишинёве сегодня, 15 сентября. Начало запланировано в 19:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет организована на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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ШЕРИФ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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