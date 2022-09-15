Де Хеа назвал задачу «МЮ» на матч с «Шерифом»

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа дал комментарий в преддверии встречи с молдавским «Шерифом» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Мы настроены исключительно на победу. Хотя понимаем, что предстоит тяжелый матч с «Шерифом». После поражения от «Реала Сосьедад» нам необходимо набирать очки», - передает слова испанского голкипера пресс-служба УЕФА.

Матч «Шериф» - «Манчестер Юнайтед» пройдет в Кишинёве сегодня, 15 сентября. Начало запланировано в 19:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет организована на Liveresult.ru.