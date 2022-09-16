Роналду отмахнулся от фанатки в перерыве матча Лиги Европы

Звездный нападающий Криштиану Роналду, отметившийся голом за «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги Европы против «Шерифа», отмахнулся от фанатки после завершения первого тайма.

В перерыве встречи девушка предприняла попытку сделать фотографию с португальским футболистом, однако КриРо проигнорировал ее и ушел в подтрибунное помещение.

Напомним, что поединок в Кишинёве завершился победой «красных дьяволов» со счетом 2:0. Один из мячей забил Криштиану, реализовавший 11-метровый удар.

В третьем туре «МЮ» встретится с кипрской «Омонией». Игра пройдет 6 октября.