4 игрока «МЮ» не полетели с командой на матч Лиги Европы с «Шерифом»

«Манчестер Юнайтед» отправился в Молдавию на матч Лиги Европы с «Шерифом» без четырёх футболистов. По информации от журналиста Роба Доусона, с командой не полетели Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль, Аарон Уан-Биссака и Донни ван де Бек.

Источник также добавляет, что перечисленные футболисты сегодня не тренировались с командой. Ранее было известно лишь о травме Марсьяля и ван де Бека. Уан-Биссака и Рэшфорд, скорее всего, получили свои повреждения совсем недавно.

Напомним, что в первом туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» проиграл у себя дома «Реал Сосьедаду» с минимальным счётом 0:1.