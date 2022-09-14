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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

4 игрока «МЮ» не полетели с командой на матч Лиги Европы с «Шерифом»

 
14 Сентября 2022 • 15:00 Комментировать
Шериф
...
Манчестер Юнайтед
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15.09 19:45

«Манчестер Юнайтед» отправился в Молдавию на матч Лиги Европы с «Шерифом» без четырёх футболистов. По информации от журналиста Роба Доусона, с командой не полетели Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль, Аарон Уан-Биссака и Донни ван де Бек.

Источник также добавляет, что перечисленные футболисты сегодня не тренировались с командой. Ранее было известно лишь о травме Марсьяля и ван де Бека. Уан-Биссака и Рэшфорд, скорее всего, получили свои повреждения совсем недавно.

Напомним, что в первом туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» проиграл у себя дома «Реал Сосьедаду» с минимальным счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд Донни ван де Бек Аарон Уан-Биссака
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ШЕРИФ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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