Игрок «Манчестер Юнайтед» Фред ждёт сложный матч против «Шерифа»

Бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред Сантос оценил перспективы своего клуба в игре против молдавского «Шерифа» во втором туре Лиги Европы.

«Шериф» — команда высокого уровня. Мы знаем, что это будет нелегкая игра, но мы сделаем все, чтобы одержать победу», — рассказал игрок «пентакампеонов» пресс-службе «красных дьяволов».

Напомним, что подопечные Эрика тен Хага неудачно начали европейский сезон, уступив в родных стенах «Реал Сосьедаду» с минимальным счетом, прервав серию из четырех подряд побед. «Шериф» уверенно выиграл 3:0 у кипрской «Омонии». Встреча в Кишиневе начнется в 19:45 по московскому времени.

