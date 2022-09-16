Мартинес: «Понимаем, насколько Роналду важен для «МЮ»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался о важности для команды Криштиану Роналду.

Португальский форвард забил свой первый гол в сезоне, нанеся точный удар с одиннадцатиметровой отметки в матче Лиги Европы против «Шерифа» (2:0).

«Мы знаем, насколько велик Криштиану Роналду, насколько он важен для нашей команды. Его сегодняшний гол добавил ему уверенности, что пойдёт на пользу нам всем, – рассказывает аргентинец в интервью клубному каналу. – Было важно набрать три очка. Мы много работаем на тренировках, и сегодня смогли провести хороший матч благодаря упорному труду», – сказал Мартинес, летом перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса».