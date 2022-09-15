Роналду забил первый гол в Лиге Европы спустя почти 20 лет после дебюта в турнире

Во втором туре группового раунда Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» отправился в Молдавию, дабы сыграть там с приднестровским «Шерифом». Так как проводить матчи в Тирасполе запрещено УЕФА в силу политических причин, то игра проходит в столичном Кишиневе.

Англичане забили два гола и выиграли, первый гол забил Джейдон Санчо, а второй с пенальти - Криштиану Роналду. Удивительно, но это был первый гол Роналду в Лиге Европы, и случилось это спустя 19 лет 11 месяцев и 27 дней после того, как он дебютировал в этом турнире (тогда, правда, он еще назывался Кубок УЕФА).

Вряд ли этот рекорд когда-нибудь будет побит!