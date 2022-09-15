Роналду получил одну из худших оценок в матче с «Шерифом», несмотря на гол

Криштиану Роналду открыл счёт своим голам в сезоне 2022/23, но, согласно статистическим алгоритмам, не был одной из ключевых фигур на поле.

«Красные дьяволы» добыли победу над «Шерифом» (2:0) в гостевом матче Лиги Европы, а 37-летний португалец установил на табло итоговый результат, реализовав пенальти на 39-й минуте. Авторитетный статистический ресурс WhoScored оценил выступление Роналду в 6.8 баллов – худший показатель среди игроков «Манчестер Юнайтед» (вышедших в стартовом составе) наряду с голкипером Давидом де Хеа и защитником Тиреллом Маласией.

Криштиану Роналду нанёс три удара, из которых в створ пришёлся лишь один, а также проиграл четыре единоборства из пяти, проведя на поле 81 минуту.