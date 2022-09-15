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Тен Хаг: «Роналду полностью предан «Манчестер Юнайтед»

 
15 Сентября 2022 • 22:59 Комментировать
Шериф
0:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Эрик тен Хаг заявил, что Криштиану Роналду сосредоточен на выступлении за «Манчестер Юнайтед».

Летом агент португальца активно подыскивал для него новый клуб, но теперь, как сообщает наставник «красных дьяволов», 37-летний нападающий думает только о «Манчестер Юнайтед».

«Криштиану уже близок к оптимальным кондициям. Он будет забивать больше, когда наберёт физическую форму, – делится тен Хаг мыслями о Роналду после матча с «Шерифом», в котором форвард забил свой первый гол в сезоне. – Он полностью предан нашему проекту, демонстрирует полную вовлечённость, постепенно наигрывает связи с товарищами по команде в новой системе. Я доволен им», – заявил голландский тренер.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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