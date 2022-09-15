Тен Хаг: «Шериф» - достойный соперник, но «МЮ» нацелен на победу»

Рулевой «МЮ» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем противостоянии с тираспольским «Шерифом» в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы.

«Мы сыграем против весьма достойного соперника. В минувшем сезоне «Шериф» играл в Лиге чемпионов и смог одолеть «Реал» и «Шахтёр». «МЮ» обязан провести качественный поединок, нужно быть максимально готовыми к матчу. Мы настроены на победу», - передает слова голландского тренера клубная пресс-служба.

Напомним, что в стартовом туре еврокубка «красные дьяволы» на своем поле потерпели минимальное поражение от испанского «Реала» Сосьедад» со счетом 0:1.