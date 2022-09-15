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Лига Европы

Эриксен - единственный игрок «Манчестер Юнайтед», который уже приезжал в Молдавию

 
15 Сентября 2022 • 21:19 Комментировать
Шериф
0:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Во втором туре группового раунда Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» отправился в Молдавию, дабы сыграть там с приднестровским «Шерифом». Так как проводить матчи в Тирасполе запрещено УЕФА в силу политических причин, то игра проходит в столичном Кишиневе.

Любопытно, но в составе «Манчестер Юнайтед» есть игрок, который уже прилетал в Молдавию в связи с футболом. Датчанин Кристиан Эриксен выступал за «Тоттенхэм» в 2013 году, когда «шпоры» прилетели в Молдавию в рамках все того же группового раунда Лиги Европы и обыграли «Шериф» со счетом 2:0, но тогда это все-таки было в Тирасполе.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Шериф Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен
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