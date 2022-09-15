Тен Хаг прокомментировал первый гол Роналду в сезоне

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о дебютном забитом мяче Криштиану Роналду в текущей кампании.

Португалец поразил ворота «Шерифа» в матче Лиги Европы (2:0), прервав свою безголевую серию, продлившуюся семь игр с начала сезона 2022/23.

«Роналду очень нуждался в этом голе, – отметил на пресс-конференции главный тренер «красных дьяволов». – В этом сезоне он уже много раз был близок к взятию ворот, и он очень хотел наконец-то забить. Мы рады за него, вся команда хотела помочь ему с первым голом. Все знают, что Роналду реализует пенальти», – заявил Эрик тен Хаг, одержавший с «Манчестер Юнайтед» первую победу в Лиге Европы.