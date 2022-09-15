Следующий гол для Роналду станет 700-м на клубном уровне в карьере

Во втором туре группового раунда Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» отправился в Молдавию, дабы сыграть там с приднестровским «Шерифом». Так как проводить матчи в Тирасполе запрещено УЕФА в силу политических причин, то игра проходит в столичном Кишиневе.

Уже в первом тайме «Манчестер Юнайтед» забил дважды - сперва счет открыл Джейдон Санчо, а второй гол в ворота «Шерифа» с пенальти забил Криштиану Роналду. Это было 699-й гол в карьере португальца на клубном уровне, и это означает, что следующий гол станет для него юбилейным, 700-м.

Следить за событиями матча между «Шерифом» и «Манчестер Юнайтед» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.