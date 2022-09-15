Тен Хаг прокомментировал решение выпустить Роналду в стартовом составе

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о возвращении в старт Криштиану Роналду.

37-летний португалец чаще выходит на замену в поединках чемпионата, а в Лиге Европы вышел с первых минут в обоих случаях – сначала против «Реал Сосьедада», а теперь и с «Шерифом».

«Дело не в том, чтобы порадовать фанатов, – комментирует своё решение Эрик тен Хаг. – Я должен выбирать наиболее подходящий состав на каждый матч.

Мы одинаково подходим к игре с любыми соперниками, будь то «Ливерпуль», «Арсенал» или «Шериф». Мы профессионалы», – отметил голландский специалист, возглавляющий «Манчестер Юнайтед» с начала текущего сезона.