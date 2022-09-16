Санчо отметил игру Роналду в матче с «Шерифом»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо высказался о гостевой победе над молдавским «Шерифом» в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.

«Когда Роналду полностью уверен в себе, он способен забить сразу несколько голов. Я очень рад за него, но еще больше рад, что нам удалось одержать победу», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В минувшем матче голами отметились Санчо и Роналду, реализовавший пенальти.

Благодаря победе «красные дьяволы» набрали три балла и занимают второе место в таблице квартета Е. «Шериф» с аналогичным количеством очков находится на третьей строчке.