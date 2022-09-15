«Шериф» - 124-я команда, которой забил Роналду

Во втором туре группового раунда Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» отправился в Молдавию, дабы сыграть там с приднестровским «Шерифом». Так как проводить матчи в Тирасполе запрещено УЕФА в силу политических причин, то игра проходила в столичном Кишиневе.

Англичане забили в этой игре два гола и выиграли, первый мяч забил Джейдон Санчо, а второй с пенальти - португальский нападающий Криштиану Роналду. Удивительно, но это был первый гол Роналду в Лиге Европы. Также стоит заметить, что приднестровский клуб «Шериф» стал 124-м клубом, в ворота которого забивал в своей профессиональной карьере Роналду.