Игрок «Шерифа» - о поражении от «МЮ»: «Они слишком хороши для нас»

Игрок молдавского «Шерифа» Степан Раделич в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» высказался о матче с «Манчестер Юнайтед» в групповом турнире Лиги Европы. Тираспольский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 0:2.

«Мы играли против команды из лучшей лиги мира. «МЮ» был слишком быстрым. Сделали все от себя возможное, но они слишком хороши для нас. Это команда, полная звезд», - сказал Раделич.

После двух проведенных туров Лиги Европы «красные дьяволы» набрали три балла и занимают второе место в таблице своей группы. Что касается «Шерифа», то молдавская команда с аналогичным количество баллов располагается на последней позиции.