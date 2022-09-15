Роналду: «Счастлив забить и помочь команде»

Во втором туре группового раунда Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» отправился в Молдавию, дабы сыграть там с приднестровским «Шерифом». Так как проводить матчи в Тирасполе запрещено УЕФА в силу политических причин, то игра проходит в столичном Кишиневе.

Англичане забили два гола и выиграли, первый гол забил Джейдон Санчо, а второй с пенальти - Криштиану Роналду. Португальский суперфорвард прокомментировал свой успех.

- Счастлив забить и помочь команде добыть три очка. Очень важные очки. Хорошая работа! - написал короткое сообщение в одной из социальных сетей Роналду.