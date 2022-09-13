«МЮ» включил игрока из РПЛ в топ-3 самых опасных футболистов «Шерифа»

В преддверии матча группового этапа Лиги Европы пресс-служба «Манчестер Юнайтед» назвала трех самых опасных игроков молдавского «Шерифа».

В эту троицу «красные дьяволы» включили гвинейского форварда Момо Янсане, которого уже нет в команде. Африканский футболист недавно переехал в Российскую премьер-лигу, подписав контракт с «Пари НН».

Кроме Янсане, манкунинцы отметили в составе тираспольского коллектива Ияйи Атимвена и Ибрахима Рашида.

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Шерифом» во втором туре группового этапа ЛЕ. Поединок состоится в Кишинёве 15 сентября и начнется в 19:45 по московскому времени.