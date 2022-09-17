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Лига Европы

Игрок «Шерифа» рассказал, как выиграл конкуренцию за футболку Роналду

 
17 Сентября 2022 • 06:51 Комментировать
Шериф
0:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Бразильский форвард «Шерифа» Жозе Витор Пернамбуко рассказал, как ему удалось получить футболку нападающего Криштиану Роналду после матча группового этапа Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«После окончания встречи я подошел к Криштиану и поинтересовался по поводу футболки. Он сказал, что я получу ее. Я еще раз уточнил, потому что многие подходили к нему с такой же просьбой. Роналду заверил, что она достанется мне. Он повторил, что не стоит волноваться.

КриРо выполнил обещание в подтрибунном помещении. Мы встретились возле раздевалки, и он даже оставил автограф. Это очень важный день для меня», - передает слова бразильца Globo.

Матч завершился победой «МЮ» со счетом 2:0. В активе Роналду гол с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жозе Витор Пернамбуко
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