Игрок «Шерифа» рассказал, как выиграл конкуренцию за футболку Роналду

Бразильский форвард «Шерифа» Жозе Витор Пернамбуко рассказал, как ему удалось получить футболку нападающего Криштиану Роналду после матча группового этапа Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«После окончания встречи я подошел к Криштиану и поинтересовался по поводу футболки. Он сказал, что я получу ее. Я еще раз уточнил, потому что многие подходили к нему с такой же просьбой. Роналду заверил, что она достанется мне. Он повторил, что не стоит волноваться.

КриРо выполнил обещание в подтрибунном помещении. Мы встретились возле раздевалки, и он даже оставил автограф. Это очень важный день для меня», - передает слова бразильца Globo.

Матч завершился победой «МЮ» со счетом 2:0. В активе Роналду гол с пенальти.