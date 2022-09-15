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Лига Европы

Роналду забил первый гол в нынешнем сезоне

 
15 Сентября 2022 • 20:39 Комментировать
Шериф
0:2
Манчестер Юнайтед
1 11.00 X 5.80 2 1.27
2-й тайм

Сухая серия Криштиану Роналду закончилась. Форвард «Манчестер Юнайтед» отличился в матче Лиги Европы против молдавского «Шерифа».

Великий португалец увеличил преимущество «красных дьяволов» на 39-й минуте, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый был заработан его соотечественником Диогу Далотом, а Роналду выполнил удар прямо по центру ворот Максима Коваля.

Отметим, что Криштиану не мог отличиться в восьми подряд официальных матчах в футболке «Манчестер Юнайтед». Предыдущий гол нападающий забил в мае в ворота «Брентфорда» в предпоследнем туре прошлого сезона Английской премьер-лиги.

К перерыву матча в Кишинёве подопечные Эрика тен Хага ведут со счетом 2:0. Кроме Роналду голом отметился Джедон Санчо.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Лига Европы
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ШЕРИФ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Идет 68 минута Митьюлланд 4:1 Лацио
Идет 65 минута Монако 0:0 Ференцварош 1.48 4.75 7.20
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