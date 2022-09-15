Роналду забил первый гол в нынешнем сезоне

Сухая серия Криштиану Роналду закончилась. Форвард «Манчестер Юнайтед» отличился в матче Лиги Европы против молдавского «Шерифа».

Великий португалец увеличил преимущество «красных дьяволов» на 39-й минуте, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый был заработан его соотечественником Диогу Далотом, а Роналду выполнил удар прямо по центру ворот Максима Коваля.

Отметим, что Криштиану не мог отличиться в восьми подряд официальных матчах в футболке «Манчестер Юнайтед». Предыдущий гол нападающий забил в мае в ворота «Брентфорда» в предпоследнем туре прошлого сезона Английской премьер-лиги.

К перерыву матча в Кишинёве подопечные Эрика тен Хага ведут со счетом 2:0. Кроме Роналду голом отметился Джедон Санчо.

