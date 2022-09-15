Голы Санчо и Роналду позволил «МЮ» переиграть «Шериф»

Во втором туре Лиги Европы в гости к «Шерифу» пожаловал «МЮ». Гости сыграли ровно настолько сильно, сколько было нужно для победы. В дебюте Джедон Санчо у линии штрафной обыграл защитника и от штанги пробил в сетку. Криштиану Роналду и Санчо чудом не удвоили счет, но все же гости забили снова еще до перерыва, Роналду с пенальти забил первый мяч в сезоне - 2:0.

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