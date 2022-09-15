Голы Санчо и Роналду позволил «МЮ» переиграть «Шериф»

Во втором туре Лиги Европы в гости к «Шерифу» пожаловал «МЮ». Гости сыграли ровно настолько сильно, сколько было нужно для победы. В дебюте Джедон Санчо у линии штрафной обыграл защитника и от штанги пробил в сетку. Криштиану Роналду и Санчо чудом не удвоили счет, но все же гости забили снова еще до перерыва, Роналду с пенальти забил первый мяч в сезоне - 2:0.
Протокол игры
|17'Санчо Джедон (0:1)
|39'Роналду Криштиану (0:2)
Коваль Максим•Зохури Армель•Кики Габи•Раделич Степан•Кпозо Патрик• 38'Бадоло Седрик•Киабу Мусса•Мухамед Диоп•Аканби Ибрагим73' (Жозе Витор (73') •Атьемвен Айяйи 63'81' (Мудасиру Салифу (81') •Уаттара Абу73' (Визеу Фелипе (73')
Де Хеа Давид•Далот Диогу70' (Шоу Люк (70') •Варан Рафаэль•Мартинес Лисандро•Маласиа Тирелл•Мактоминай Скотт46' (Каземиро Карлос (46') •Эриксен Кристиан•Антони•Фернандеш Бруну•Санчо Джедон•Роналду Криштиану81' (Эланга Энтони (81')
15 сентября. Стадион "Зимбру".
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