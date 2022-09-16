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Лига Европы

Харгривз: «Если Роналду захочет, то забьет ещё пару сотен голов»

 
16 Сентября 2022 • 07:48 Комментировать
Шериф
0:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Оуэн Харгривз высказался о дебютном голе португальского нападающего Криштиану Роналду в нынешнем сезоне. 37-летний бомбардир забил за «МЮ» в матче против молдавского «Шерифа» (2:0) в Лиге Европы.

«Если Криштиану захочет, то еще забьет пару сотен голов. Он не останется на голодном пайке, пока действует непосредственно в штрафной. В матче с «Шерифом» КриРо отодвигался поглубже, чтобы не терять нити игры. Но если он будет постоянно находиться на острие, голы сами найдут его», - приводит слова Оуэна пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в прошедшей встрече Роналду реализовал 11-метровый удар.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Оуэн Харгривз
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