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Лига Европы

Тренер «Шерифа»: «У нас запредельная мотивация на матч с «Манчестер Юнайтед»

 
13 Сентября 2022 • 07:53 Комментировать
Шериф
...
Манчестер Юнайтед
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15.09 19:45

Главный тренер молдавского «Шерифа» Стефан Томас высказался о грядущем противостоянии с «Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«МЮ» известен всем болельщикам мира. В этом матче нам нужно постараться использовать любой шанс в атаке. Но очень важно, как мы сыграем в защите. У команды запредельная мотивация на этот матч. В прошлом сезоне мы побеждали мадридский «Реал», так что у нас есть необходимый опыт выступлений в Европе», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Матч «Шериф» - «Манчестер Юнайтед» пройдет на стадионе в Кишинёве 15 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Манчестер Юнайтед Стефан Томас
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ШЕРИФ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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