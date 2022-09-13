Тренер «Шерифа»: «У нас запредельная мотивация на матч с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Стефан Томас высказался о грядущем противостоянии с «Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«МЮ» известен всем болельщикам мира. В этом матче нам нужно постараться использовать любой шанс в атаке. Но очень важно, как мы сыграем в защите. У команды запредельная мотивация на этот матч. В прошлом сезоне мы побеждали мадридский «Реал», так что у нас есть необходимый опыт выступлений в Европе», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Матч «Шериф» - «Манчестер Юнайтед» пройдет на стадионе в Кишинёве 15 сентября.