Тен Хаг ответил на вопрос, сыграет ли Роналду с «Шерифом»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выступил на пресс-конференции в преддверии матча с молдавским «Шерифом» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Один из журналистов поинтересовался, сыграет ли звездный португалец Криштиану Роналду.

«Молдавским фанатам придется подождать до завтра», - ответил тен Хаг, слова которого приводятся на официальном сайте «красных дьяволов».

Поединок «Шерифа» против «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 15 сентября, начало – в 19:45 по московскому времени.

В первом туре «МЮ» уступил «Реалу Сосьедад» (0:1), а «Шериф» одолел «Омонию» (3:0).