Голкипер «Шерифа» - о голе Роналду с пенальти: «Криштиану - лучший футболист мира»

Украинский вратарь Максим Коваль, выступающий за молдавский «Шериф», высказался о вчерашнем матче против «Манчестер Юнайтед» в групповом турнире Лиги Европы. Тираспольцы уступили со счетом 0:2. Голами отметились Джедон Санчо и Криштиану Роналду, реализовавший пенальти.

«Играли против классной команды - увы, не смогли зацепиться даже за ничью. Изучал ли, как бьет пенальти Роналду? Это лучший футболист в мире. Что тут еще скажешь», - приводит слова Коваля «Спорт-экспресс».

После двух туров «Шериф» с тремя баллами занимает последнее место в своей группе. В следующем матче еврокубка молдавский коллектив на домашнем поле примет испанский «Реал Сосьедад».