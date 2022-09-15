Тен Хаг рассказал о давлении на «МЮ» после неудачного старта в ЛЕ

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно давления на команду после неудачного старта в групповой стадии Лиги Европы. В первом туре манкунианцы на домашнем поле уступили «Реалу Сосьедад» со счетом 0:1.

«На нас оказывается давление в каждом поединке, без разницы, какие результаты мы показываем. «МЮ» обязан побеждать в каждом матче. Мы проиграли в первом туре и теперь должны исправиться победой. Команда это все понимает», - приводит слова голландского специалиста пресс-служба клуба.

Во втором туре «красные дьяволы» встретятся с молдавским «Шерифом».