​Роналду едет в Молдову, Рэшфорд – нет

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» был опубликован список футболистов, которые отправятся на гостевой матч Лиги Европы против молдавского «Шерифа». В списке присутствует звёздный нападающий команды Криштиану Роналду, который в нынешнем сезоне до сих пор не отмечался результативными действиями.

При этом в списке нет Антони Марсьяля, Маркуса Рэшфорда, Донни ван де Бека и Аарона Уан-Биссаки.

Матч между «Шерифом» и «Манчестер Юнайтед» стартует 15 сентября в 19:45 по московскому времени. В первом туре молдавская команда обыграла «Омонию» (3:0), а англичане проиграли «Реалу Сосьедад» (0:1).