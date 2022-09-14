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Лига Европы

​Роналду едет в Молдову, Рэшфорд – нет

 
14 Сентября 2022 • 14:44 Комментировать (1)
Шериф
...
Манчестер Юнайтед
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15.09 19:45

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» был опубликован список футболистов, которые отправятся на гостевой матч Лиги Европы против молдавского «Шерифа». В списке присутствует звёздный нападающий команды Криштиану Роналду, который в нынешнем сезоне до сих пор не отмечался результативными действиями.

При этом в списке нет Антони Марсьяля, Маркуса Рэшфорда, Донни ван де Бека и Аарона Уан-Биссаки.

Матч между «Шерифом» и «Манчестер Юнайтед» стартует 15 сентября в 19:45 по московскому времени. В первом туре молдавская команда обыграла «Омонию» (3:0), а англичане проиграли «Реалу Сосьедад» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд
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ШЕРИФ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Сентября 2022 в 14:57
А может в Шериф??... А-ха-ха-ха...
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