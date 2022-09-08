Свою очередную кампанию в Лиге чемпионов каталонская «Барселона» начала с матча с самым скромным соперником по группе - чешской «Викторией». Польский нападающий Роберт Левандовски, который получает истинное удовольствие от игры за свой новый клуб и видно это невооруженным взглядом, забил три мяча и стал, таким образом, автором первого хет-трика в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В общей сложности это был уже шестой хет-трик Левандовски в Лиге чемпионов - по этому показателю он уступает только Лионелю Месси и Криштиану Роналду, у которых по восемь хет-триков.

Что любопытно - Левандовски сделал три из последних пяти хет-триков в Лиге чемпионов, два предыдущих были еще в составе «Баварии», третий - уже в «Барселоне», в среду. Ну а еще два из этих пяти сделал Карим Бензема - другие люди в последние годы по три мяча в матче Лиги чемпионов не забивали, в том числе и Месси с Роналду.