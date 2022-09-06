Хави: «Барселона» хочет выиграть Лигу чемпионов, мы будем биться»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями в преддверии матча Лиги чемпионов против чешской «Виктории».

«Барселона» мечтает о победе в Лиге чемпионов, и мы будем биться ради этой цели. Если бы я не хотел этого, то остался бы дома. Трудно сказать, входим ли мы в число фаворитов турнира, ведь в прошлом сезоне мы выступали в Лиге Европы. Нам нужно сохранять скромность», – заявил испанский специалист на пресс-конференции.

Поединок «Барселоны» против «Виктории» состоится 7 сентября. В параллельном матче группы миланский «Интер» примет на своём поле мюнхенскую «Баварию».