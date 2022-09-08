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Лига чемпионов

Роберто: «Левандовски - подарок для «Барселоны»

 
08 Сентября 2022 • 09:01 Комментировать
Барселона
5:1
Виктория Пльзень
окончен

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто поделился мнением о своем звездном одноклубнике Роберте Левандовски.

«Подписание Левандовски – настоящий подарок для «Барселоны». Роберт многое даст нашей команде. Он уже начал это доказывать. Левандовски – прекрасный человек и большой профессионал своего дела», - передает слова Роберто AS.

Во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов «сине-гранатовые» разгромили чешскую «Викторию» со счетом 5:1. В активе Левандовски три забитых мяча.

34-летний форвард перешел в «Барсу» из «Баварии» минувшим летом, подписав контракт до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Серхи Роберто
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