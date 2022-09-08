Левандовски - игрок недели в Лиге чемпионов

В новом сезоне Лиги чемпионов в первый раз был определён лучший игрок недели. Им предсказуемо стал форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, который забил три мяча в ворота чешской «Виктории» из города Пльзень. Итоговый счет того матча - 5:1.

Напомним, что каталонский клуб приобрел права на 34-летнего поляка за 45 млн евро. До этого он восемь лет провел в составе мюнхенской «Баварии». Отметим, что Роберт Левандовски идеально вписался в игру «сине-гранатовых», и в пяти проведенных матчах нового сезона на его счету уже восемь голов.

Добавим, что контракт с Левандовски заключен на четыре года.