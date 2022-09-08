Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Левандовски - игрок недели в Лиге чемпионов

 
08 Сентября 2022 • 16:18 Комментировать (1)
Барселона
5:1
Виктория Пльзень
окончен

В новом сезоне Лиги чемпионов в первый раз был определён лучший игрок недели. Им предсказуемо стал форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, который забил три мяча в ворота чешской «Виктории» из города Пльзень. Итоговый счет того матча - 5:1.

Напомним, что каталонский клуб приобрел права на 34-летнего поляка за 45 млн евро. До этого он восемь лет провел в составе мюнхенской «Баварии». Отметим, что Роберт Левандовски идеально вписался в игру «сине-гранатовых», и в пяти проведенных матчах нового сезона на его счету уже восемь голов.

Добавим, что контракт с Левандовски заключен на четыре года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Volond
08 Сентября 2022 в 16:20
👍👍👍!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
16:18 · Лига чемпионов
Левандовски - игрок недели в Лиге чемпионов 1
15:30 · Англия. Премьер-лига
Каррагер — об игре «Ливерпуля»: «Это будет продолжаться в течение всего сезона?»
10:49 · Лига чемпионов
Симеоне - о голе «Ливерпулю»: «Этот мяч дарит невероятные эмоции»
10:41 · Лига чемпионов
Госенс: «Интеру» противостояла великая команда»
10:10 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Ван Дейк не дотягивает до своего уровня»
09:48 · Лига чемпионов
Линекер сделал забавный комплимент Кварацхелии
09:01 · Лига чемпионов
Роберто: «Левандовски - подарок для «Барселоны»
08:39 · Лига чемпионов
Джеко: «Бавария» сейчас сильнее «Интера»
08:27 · Лига чемпионов
Д’Амброзио прокомментировал неудачный старт «Интера» в ЛЧ
08:19 · Лига чемпионов
Тренер «Виктории» восхищён игрой Левандовски
08:14 · Лига чемпионов
Левандовски: «Без разницы, кто забивает голы, главное – победа»
08:03 · Лига чемпионов
Тренер «Виктории» - о разгроме от «Барселоны»: «Это полезный опыт для нас»
07:57 · Лига чемпионов
Мбаппе и Левандовски претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
07:49 · Лига чемпионов
Де Лихт рассказал, в чём сила «Баварии»
07:44 · Лига чемпионов
Консейсау считает, что «Порту» заслуживал победы в матче с «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем