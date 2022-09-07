Кесси забил дебютный гол за «Барселону»

В эти минуты проходят матчи первого тура Лиги чемпионов. На «Камп Ноу» «Барселона» принимает «Викторию» из Чехии и уже сделал большой шаг к победе. На 13-й минуте после подачи углового новичок каталонцев Франк Кесси выиграл борьбу в воздухе и метко пробил в правую часть ворот. Это его первый гол в составе «Барселоны» в официальных матчах.

25-летний ивуариец переехал на юго-восток Испании из «Милана» на правах свободного агента (при трансферной стоимости в 45 миллионов евро). В текущем сезоне он трижды выходил на замену в матчах испанского чемпионата, проведя на поле суммарно всего 37 минут.