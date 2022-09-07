Левандовски сделал свой шестой хет-трик в Лиге чемпионов

Свою очередную, рекордную, 27-ю кампанию в Лиге чемпионов каталонская «Барселона» начала с матча с самым скромным соперником по группе - чешской «Викторией».

Левандовски, который получает истинное удовольствие от игры за свой новый клуб и видно это невооруженным взглядом, не сумел открыть счет, это сделал Кесси, но зато Роберт забил второй мяч своей команды.

Более того, и третий, и четвертый мяч каталонского суперклуба также забил польский супернападающий - и стал, таким образом, автором первого хет-трика в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Это был уже шестой хет-трик Левандовски в Лиге чемпионов - по этому показателю он уступает только Лионелю Месси и Криштиану Роналду, у которых по восемь хет-триков.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Викторией» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.