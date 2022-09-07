«Барселона» объявила состав на матч с «Викторией»

Свою очередную, рекордную, 27-ю кампанию в Лиге чемпионов каталонская «Барселона» начнет с матча с самым скромным соперником по группе - чешской «Викторией». Накануне встречи с чешским клубом наставник каталонского гранда Хави Эрнандес объявил состав своей команды.

Любопытно то, что в нем очень много изменений по отношению к стартовым составам недавних матчей в чемпионате - в основе выйдут и Фати, и Кесси, и де Йонг, и даже опальный Жорди Альба.

«Барселона»: Тер Штеген, Педри, Дембеле, Левандовски, Фати, Кристенсен, Жорди Альба, Кесси, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Кунде.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Викторией» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.