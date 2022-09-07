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Лига чемпионов

«Барселона» объявила состав на матч с «Викторией»

 
07 Сентября 2022 • 21:26 Комментировать
Барселона
0:0
Виктория Пльзень
1 1.43 X 5.20 2 5.30
1-й тайм

Свою очередную, рекордную, 27-ю кампанию в Лиге чемпионов каталонская «Барселона» начнет с матча с самым скромным соперником по группе - чешской «Викторией». Накануне встречи с чешским клубом наставник каталонского гранда Хави Эрнандес объявил состав своей команды.

Любопытно то, что в нем очень много изменений по отношению к стартовым составам недавних матчей в чемпионате - в основе выйдут и Фати, и Кесси, и де Йонг, и даже опальный Жорди Альба.

«Барселона»: Тер Штеген, Педри, Дембеле, Левандовски, Фати, Кристенсен, Жорди Альба, Кесси, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Кунде.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Викторией» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию

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Барселона Виктория Пльзень
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БАРСЕЛОНА ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
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окончен Айнтрахт Фр 0:3 Спортинг Л 5.40 4.80 1.45
окончен Аякс 4:0 Рейнджерс
Идет 11 минута Барселона 0:0 Виктория Пльзень 1.43 5.20 5.30
Идет 11 минута Брюгге 0:0 Байер Л 1.40 5.30 5.60
Идет 11 минута Тоттенхэм 0:0 Марсель 1.50 4.50 6.40
Идет 11 минута Атлетико М 0:0 Порту 2.20 3.75 2.75
Идет 11 минута Интер Милан 0:0 Бавария 2.70 4.00 2.17
Идет 11 минута Наполи 1:0 Ливерпуль 5.40 5.10 1.43
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