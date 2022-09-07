Левандовски сделал первый хет-трик нового сезона Лиги чемпионов

Свою очередную, рекордную, 27-ю кампанию в Лиге чемпионов каталонская «Барселона» начала с матча с самым скромным соперником по группе - чешской «Викторией».

Счет в этом матче был открыт уже на тринадцатой минуте, это сделал Франк Кесси, а вот второй гол «Барселоны» забил, конечно же, Роберт Левандовски, который получает истинное удовольствие от игры за свой новый клуб и видно это невооруженным взглядом.

Более того, и третий, и четвертый мяч каталонского суперклуба также забил польский супернападающий - и стал, таким образом, автором первого хет-трика в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Викторией» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.