«Барселона» благодаря хет-трику Левандовски разгромила чешскую «Викторию»

«Барселона» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов смогла уверенно разгромить «Викторию» со счетом 5:1. Роберт Левандовски сумел отметиться хет-триком.

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1:0. Гол Франка Кесси (видео). Лига чемпионов. Футбол ВАР отменяет пенальти в ворота хозяев (видео). Лига чемпионов. Футбол 2:0. Гол Роберта Левандовского (видео). Лига чемпионов. Футбол Емелка выносит мяч из пустых ворот (видео). Лига чемпионов. Футбол 2:1. Гол Яна Сикоры (видео). Лига чемпионов. Футбол 3:1. Гол Роберта Левандовского (видео). Лига чемпионов. Футбол 4:1. Роберт Левандовский оформил хет-трик (видео). Лига чемпионов. Футбол 5:1. Гол Феррана Торреса (видео). Лига чемпионов. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол Large modal ×

В минувшем сезоне каталонский клуб не смог показать ничего серьезного в еврокубках. Команда не пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, заняв третью строчку в своей группе, вылетев в Лигу Европы. Там «сине-гранатовые» также не смогли достичь успеха, проиграв по ходу турнира «Айнтрахту». В нынешнем сезоне «Барселона» стартовала с ничьей против «Райо Вальекано» (0:0), после чего смогла одолеть своих противников в трех последующих встречах, одолев в очных поединках «Реал Сосьедад» (4:1), «Вальядолид» (4:0) и «Севилью» (3:0). Теперь «сине-гранатовые» идут на второй строчке, имея в своем активе 10 очков, что на 2 балла меньше, чем у лидирующего «Реала».

«Виктория» является чемпионом Чехии. В раунде плей-офф чешскому гранду удалось выйти благодаря победе по сумме двух встреч над «Карабахом» (2:1). В предыдущих раундах ЛЧ команда смогла переиграть чемпиона Финляндии в лице ХИКа, а также чемпиона Молдавии – «Шериф». В национальном первенстве «Виктория» располагается на второй строчке, уступая «Спарте» по дополнительным показателям, но имеет игру в запасе.

Каталонцы начали первый свой матч в нынешнем сезоне Лиги чемпионов очень активно. Уже на первых минутах встречи «сине-гранатовые» создали несколько неплохих эпизодов у ворот противника и заработали на 5-й минуте игры желтую карточку для Перницы после фола против Дембеле. Каталонцы буквально обложили соперника угловыми и большим количеством ударов, что не могло качественно отразиться на игре. «Барселона» забила на 13-й минуте поединка.

Причем удалось забить свой дебютный мяч в игре Франку Кесси. После подачи углового и скидки от Кунде нанес экс-игрок «Милана» удар головой в правый от себя угол, и мяч очутился в сетке – 1:0. На достигнутом каталонцы останавливаться были не намерены, и постоянно держали соперника в напряжении, атакуя ворота соперника и забрасывая мяч в штрафную чехов с фланга.

В середине первого тайма «Виктория» претендовала на то, чтобы получить 11-метровый, ведь Кристенсен снес на газон Москейру и мог получить красную карточку за фол последней надежды, однако судейская бригада прибегла к системе «ВАР», которая показала, что перед фолом игрока «Барселоны» нарушал правила и сам игрок «Виктории». Ну, а по истечению практически 35 минут встречи Левандовски забил в Лиге чемпионов Левандовски. Получил игрок мяч на линии штрафной, подработал его под удобную для себя ногу и произвел разящий выстрел в правый угол рамки – 2:0.

За пять минут до конца первого тайма «Виктория» вернулась в игру интригу. После флангового навеса защита «Барсы» упустила подключение Сикоры, который эффектно пробил головой в правый от себя угол, заставив замолчать на некоторые мгновения местные трибуны. Впрочем, под занавес игрового отрезка Левандовски смог оформить хет-трик, замкнув передачу Дембеле с фланга и установив промежуточный счет на табло (3:1) по завершению 45 минут поединка.

В перерыве в составе каталонцев на поле вышел вместо Роберто Пике, а немного погодя Хори увидел перед собой карточку желтого цвета за активные размахивания руками в сторону соперника. Свой фол по истечению полчаса встречи совершил и Емелка, за что также увидел «горчичник». А во второй половине второго каталонцы начали активно забивать голы.

Сначала Роберт Левандовски смог оформить хет-трик после передачи от появившегося на поле Феррана Торреса. По катящемуся снаряду пробил поля и направил мяч впритирку со стойкой. К слову, через пару минут и сам Торрес сумел отметиться забитым мячом. Встретился он после передачи верхом от Дембеле со снарядом, после чего Торрес уверенно пробил по рамке соперника и отправил мяч в сетку, не получив ни от кого из соперников опеки – 5:1. После этого гола соперники как будто остановились и перестали бежать в атаку, и даже вышедшие на замену игроки не помогли хоть как-то изменить счет на табло. «Барселона» уверенно стартует в Лиге чемпионов с домашней победы над «Викторией».