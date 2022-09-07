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Лига чемпионов

«Барселона» благодаря хет-трику Левандовски разгромила чешскую «Викторию»

 
07 Сентября 2022 • 23:59 Комментировать (4)
Барселона
5:1
Виктория Пльзень
окончен

«Барселона» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов смогла уверенно разгромить «Викторию» со счетом 5:1. Роберт Левандовски сумел отметиться хет-триком.

Протокол игры  
Барселона5:1Виктория Пльзень
(1:0) Кесси Франк13'  
(2:0) Левандовски Роберт34'  
  44'Сикора Ян (2:1)
(3:1) Левандовски Роберт45'  
(4:1) Левандовски Роберт67'  
(5:1) Торрес Ферран71'  
Тер Штеген Марк-АндреРоберто Серхи 46' (Пике Херард ( 46') Кристенсен АндреасКунде ЖюльАльба ЖордиКесси Франк 81' (Торре Пабло ( 81') Де Йонг ФренкиПедри 75' (Гави ( 75') Дембеле Усман 75' (Депай Мемфис ( 75') Левандовски РобертФати Ансу 66' (Торрес Ферран ( 66')
Запасные: Бальде АлехандроБускетс СерхиоПенья ИньякиГарсия ЭрикАраухо РональдРафинья ДиасТенас Арнау
Штанек ЙиндрихГавел МиланГейда ЛукашПерница Лудек  4'Емелка Вацлав  62' 86' (Голик Либор ( 86') Калвач ЛукашБуха ПавелСикора Ян 79' (Пиларж Вацлав ( 79') Влканова Адам 78' (Чермак Алеш ( 78') Москейра Джон  27' 79' (Ирка Эрик ( 79') Хори Томаш  56' 66' (Бэсси Форчун ( 66')
Запасные: Тижани МохамедН'Диайе МодуТврдонь МарианЕдличка Мартин
07 сентября. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

Видео

1:0. Гол Франка Кесси (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Франка Кесси (видео). Лига чемпионов. Футбол
ВАР отменяет пенальти в ворота хозяев (видео). Лига чемпионов. Футбол
ВАР отменяет пенальти в ворота хозяев (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Роберта Левандовского (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Роберта Левандовского (видео). Лига чемпионов. Футбол
Емелка выносит мяч из пустых ворот (видео). Лига чемпионов. Футбол
Емелка выносит мяч из пустых ворот (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:1. Гол Яна Сикоры (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:1. Гол Яна Сикоры (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:1. Гол Роберта Левандовского (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:1. Гол Роберта Левандовского (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:1. Роберт Левандовский оформил хет-трик (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:1. Роберт Левандовский оформил хет-трик (видео). Лига чемпионов. Футбол
5:1. Гол Феррана Торреса (видео). Лига чемпионов. Футбол
5:1. Гол Феррана Торреса (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

В минувшем сезоне каталонский клуб не смог показать ничего серьезного в еврокубках. Команда не пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, заняв третью строчку в своей группе, вылетев в Лигу Европы. Там «сине-гранатовые» также не смогли достичь успеха, проиграв по ходу турнира «Айнтрахту». В нынешнем сезоне «Барселона» стартовала с ничьей против «Райо Вальекано» (0:0), после чего смогла одолеть своих противников в трех последующих встречах, одолев в очных поединках «Реал Сосьедад» (4:1), «Вальядолид» (4:0) и «Севилью» (3:0). Теперь «сине-гранатовые» идут на второй строчке, имея в своем активе 10 очков, что на 2 балла меньше, чем у лидирующего «Реала».

«Виктория» является чемпионом Чехии. В раунде плей-офф чешскому гранду удалось выйти благодаря победе по сумме двух встреч над «Карабахом» (2:1). В предыдущих раундах ЛЧ команда смогла переиграть чемпиона Финляндии в лице ХИКа, а также чемпиона Молдавии – «Шериф». В национальном первенстве «Виктория» располагается на второй строчке, уступая «Спарте» по дополнительным показателям, но имеет игру в запасе.

Каталонцы начали первый свой матч в нынешнем сезоне Лиги чемпионов очень активно. Уже на первых минутах встречи «сине-гранатовые» создали несколько неплохих эпизодов у ворот противника и заработали на 5-й минуте игры желтую карточку для Перницы после фола против Дембеле. Каталонцы буквально обложили соперника угловыми и большим количеством ударов, что не могло качественно отразиться на игре. «Барселона» забила на 13-й минуте поединка.

Причем удалось забить свой дебютный мяч в игре Франку Кесси. После подачи углового и скидки от Кунде нанес экс-игрок «Милана» удар головой в правый от себя угол, и мяч очутился в сетке – 1:0. На достигнутом каталонцы останавливаться были не намерены, и постоянно держали соперника в напряжении, атакуя ворота соперника и забрасывая мяч в штрафную чехов с фланга.

В середине первого тайма «Виктория» претендовала на то, чтобы получить 11-метровый, ведь Кристенсен снес на газон Москейру и мог получить красную карточку за фол последней надежды, однако судейская бригада прибегла к системе «ВАР», которая показала, что перед фолом игрока «Барселоны» нарушал правила и сам игрок «Виктории». Ну, а по истечению практически 35 минут встречи Левандовски забил в Лиге чемпионов Левандовски. Получил игрок мяч на линии штрафной, подработал его под удобную для себя ногу и произвел разящий выстрел в правый угол рамки – 2:0.

За пять минут до конца первого тайма «Виктория» вернулась в игру интригу. После флангового навеса защита «Барсы» упустила подключение Сикоры, который эффектно пробил головой в правый от себя угол, заставив замолчать на некоторые мгновения местные трибуны. Впрочем, под занавес игрового отрезка Левандовски смог оформить хет-трик, замкнув передачу Дембеле с фланга и установив промежуточный счет на табло (3:1) по завершению 45 минут поединка.

В перерыве в составе каталонцев на поле вышел вместо Роберто Пике, а немного погодя Хори увидел перед собой карточку желтого цвета за активные размахивания руками в сторону соперника. Свой фол по истечению полчаса встречи совершил и Емелка, за что также увидел «горчичник». А во второй половине второго каталонцы начали активно забивать голы.

Сначала Роберт Левандовски смог оформить хет-трик после передачи от появившегося на поле Феррана Торреса. По катящемуся снаряду пробил поля и направил мяч впритирку со стойкой. К слову, через пару минут и сам Торрес сумел отметиться забитым мячом. Встретился он после передачи верхом от Дембеле со снарядом, после чего Торрес уверенно пробил по рамке соперника и отправил мяч в сетку, не получив ни от кого из соперников опеки – 5:1. После этого гола соперники как будто остановились и перестали бежать в атаку, и даже вышедшие на замену игроки не помогли хоть как-то изменить счет на табло. «Барселона» уверенно стартует в Лиге чемпионов с домашней победы над «Викторией».

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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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pol-black
08 Сентября 2022 в 00:14
неплохо поразмялись. с немцами и итальянцами будет конечно посложнее. но всё же игра получилась зрелищной и результативной. Лёва зверь! какое же у него желание забивать! прямо как Суарес в лучшие годы. а Дембеле классным распасовщиком заделался. тоже молодец. ещё бы сам бил получше. Фати пока незаметен. а вот Торресу повезло. как и Кессе. вообще игра была похожа на хорошую тренировку. и Альбе время дали, и Пике. никого Хави не обидел.
с хорошим настроением едем дальше! всех cules - с победой!
Sergey999
08 Сентября 2022 в 00:18
Главный претендент на победу в ЛЧ)))
pol-black
08 Сентября 2022 в 00:19
ну это вряд ли. но пока игра неплохая получается.
Roni
08 Сентября 2022 в 00:45
Вот именно. Лёва - зверь. Настоящий лидер которого не хватало
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окончен Айнтрахт Фр 0:3 Спортинг Л 5.40 4.80 1.45
окончен Аякс 4:0 Рейнджерс
окончен Барселона 5:1 Виктория Пльзень 1.43 5.20 5.30
окончен Брюгге 1:0 Байер Л 1.40 5.30 5.60
окончен Тоттенхэм 2:0 Марсель 1.50 4.50 6.40
окончен Атлетико М 2:1 Порту 2.20 3.75 2.75
окончен Интер Милан 0:2 Бавария 2.70 4.00 2.17
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