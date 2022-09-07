Тренер «Барселоны» Хави назвал сильные стороны «Виктории» перед матчем ЛЧ

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о сопернике своей команды по первому матчу в Лиге чемпионов – чешской «Виктории».

«Это опасный матч для нас, хоть мы и считаемся фаворитами. «Виктория» - очень крепка физически, игроки этой команды хорошо перемещаются по полю, умело переходят в контратаку и неплохо защищаются. Это непростая группа, поэтому нам нужно удачно стартовать», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок между «Барселоной» и «Викторией» состоится на домашнем стадионе каталонцев «Камп Ноу». Игра пройдет 7 сентября и начнется в 22:00 мск.