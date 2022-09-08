Левандовски: «Без разницы, кто забивает голы, главное – победа»

Центральный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пообщался с журналистами после домашней победы над «Викторией» (5:1) в стартовом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«В ассисте главное – это согласованность действий между футболистами. Это я получил в прошедшем матче от трех своих одноклубников. Без разницы, кто забивает мячи, главное – три набранных балла. Ждем следующий матч», - передает слова польского бомбардира пресс-служба УЕФА.

Во вчерашнем матче польский нападающий оформил хет-трик, который посвятил своей жене.

Во втором туре «Барселона» на выезде сыграет против мюнхенской «Баварии».