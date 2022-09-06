Дембеле рассказал, считает ли «Барселону» фаворитом Лиги чемпионов

Французский вингер Усман Дембеле, выступающий за каталонскую «Барселону», высказался о шансах своей команды в стартующем розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Барселона» всегда входит в число фаворитов турнира. Нам нужно хорошо стартовать, нельзя допустить ошибки прошлого сезона. Команда должна успешно начать и добраться до самой вершины», - передает слова футболиста Mundo Deportivo.

В первом туре группового этапа подопечные Хави Эрнандеса на домашнем стадионе «Камп Ноу» примут чешскую «Викторию». Матч пройдет в среду, 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.