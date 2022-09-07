Левандовски - самый возрастной дебютант «Барсы», забивший в Лиге чемпионов

Свою очередную, рекордную, 27-ю кампанию в Лиге чемпионов каталонская «Барселона» начала с матча с самым скромным соперником по группе - чешской «Викторией».

Роберт Левандовски, который получает истинное удовольствие от игры за свой новый клуб и видно это невооруженным взглядом, открыл счет в этом матче. Это позволило ему автоматически стать самым возрастным дебютантом клуба, забившим в Лиге чемпионов. Предыдущим обладателем достижения был Хенрик Ларссон в 2004 году, забивший в 32 года 360 дней. Левандовскому сейчас 34 года 17 дней.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Викторией» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.