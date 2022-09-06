Хави: «Барселона» стала значительно сильнее»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о прогрессе команды.

Испанец возглавил «сине-гранатовых» в ноябре прошлого года, сменив на посту главного тренера Рональда Кумана.

«С момента моего прихода в ноябре команда сделала ощутимый шаг вперёд с игровой точки зрения. Это касается как позиционной игры, так и умения атаковать и защищаться в целом. Мы хотим продолжать своё развитие, и результаты покажут, насколько нам это удаётся. В настоящий момент я доволен достигнутым прогрессом», – отметил Хави.

В среду «Барселона» начнёт своё выступление в новом розыгрыше Лиги чемпионов матчем против чешской «Виктории» на «Камп Ноу».